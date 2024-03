Brasil ganha a prata no four-man na Copa América de bobsled

Ao longo desta semana, pela etapa final da Copa América de bobsled e skeleton, estão sendo realizadas duas provas em cada trenó. Neste sábado, aconteceu a primeira disputa no four-man, o trenó para quatro atletas. O trenó do Brasil, pilotado por Edson Bindilatti completou as duas descidas em 1min53s62, para terminar a disputa em segundo lugar. O ouro da prova ficou com a Coreia do Sul, com o trenó pilotado por Suk Yougjin, com um tempo de 1min53s19. O trenó alemão do piloto Max Illmann completou o pódio, com 1min53s78.

No meio da semana, o Brasil disputou as provas de two-man da Copa América, com dois trenós descendo a pista de Lake Placid. Edson Bindilatti e Edson Martins conquistaram dois quintos lugares. Já o segundo trenó do Brasil, foi pilotado por Gustavo Ferreira. Na primeira prova, um 13º lugar com Onias Mirbel, que também rendeu medalha no Pan-Americano Júnior de bobsled. Na segunda corrida, Gustavo ficou em 12º lugar, com Jefferson Sabino como breakman.