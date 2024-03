Brasil encerra o Aberto Paralímpico com mais três medalhas

Por fim, o último jogo do dia foi de Bruna Alexandre e Paulo Salmin da classe XD17, a atleta que já havia conquistado o bronze nas duplas femininas nesta sexta-feira (08), confirmou ser uma das favoritas na modalidade e também subiu ao pódio com a medalha de prata ao lado de Paulo. Mesmo com sets equilibrados, os brasileiros perderam de 3 a 0 (12/10, 11/ e 11/7) para Andras Csonka e Alexa Szvitacs da Hungria.

Portanto, com a conquista das três medalhas desta manhã, o Brasil encerrou sua participação na competição com seis pódios no total.