Brasil é campeão na Copa Latino Americana na Bolívia

Brasileiros nos Jogos Olímpicos de Paris

Vale destacar, que o Brasil tem uma vaga garantida no feminino nas Olimpíadas de Paris, a conquista veio no Campeonato Pan-Americano em Santiago no ano passado. Os resultados de cada competição no ciclismo BMX Racing contam para o ranking mundial e dependendo da classificação do país, caso os atletas consigam ganhar mais seis posições no ranking podem conquistar uma segunda vaga nos Jogos Olímpicos. Atualmente, o Brasil está em 11° lugar. No masculino, está ocupando a 13ª posição na lista, ou seja, é necessário pelo menos mais duas posições para classificar um atleta para Paris-2024.