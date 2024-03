Bia Haddad Maia bate eslovaca em dois sets em Indian Wells

Bia Haddad Maia avançou para a terceira rodada do WTA 1000 de Indian Wells. Entrando direto na segunda fase do torneio, a brasileira ganhou da eslovaca Rebecca Sramková por 2 a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Ela enfrenta a russa Anastasya Pavlyuchenkova em busca de uma vaga nas oitavas de final

Bia Haddad Maia fez um bom início de jogo, quebrando Sramková na primeira oportunidade para abrir 3 a 0 no primeiro set. Mas em um game longo a adversária devolveu a quebra e empatou a parcial. Mas na reta final do set, Bia foi paciente para fazer um bom game de devolução e fechar o primeiro set com um lindo voleio.

O segundo set começou tenso, com Sramková conseguindo um break point para abrir 2 a 1 na parcial. Mas Bia Haddad Maia logo devolveu a quebra, empatando o set. A partir daí, Bia dominou o jogo, ganhando mais quatro games para encerrar a partida.