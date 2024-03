Bia Haddad e Towsend estreiam com vitória em Indian Wells

Depois de um bom início na chave de simples, Beatriz Haddad Maia conseguiu sua primeira vitória no torneio de duplas do WTA 1000 de Indian Wells, na Califórnia. Bia está jogando o torneio com a norte-americana Taylor Townsend, com quem foi campeã no início do ano do WTA de Adelaide. Elas ganharam de Hailey Baptiste e Clervie Ngounoue, dos Estados Unidos, por 6/3 e 6/0.

Bia Haddad Maia e Taylor Townsend tiveram uma grande atuação na partida, dando poucas chances para as adversárias. No primeiro set, elas abriram 4 a 1 nos cinco primeiros games do jogo. As adversárias até chegaram a devolver um break point, mas logo a dupla da brasileira fechou a primeira parcial em 6/3. No segundo set, Bia e Taylor foram ainda mais dominantes. Com muita agressividade no saque e nas devoluções, elas aplicaram um pneu nas adversárias para fechar a partida. Com o resultado da partida, Bia Haddad Maia e Taylor Townsend estão nas oitavas de final do WTA 1000 de Indian Wells. As adversárias da dupla ainda não estão definidas. Elas serão a francesa Caroline Garica e a cinhesa Xu Yifan, ou as japonesas Hozumi Eri e Ninomiya Makoto, que se enfrentam neste domingo (10). Amanhã, Bia joga pela terceira rodada do torneio de simples contra a russa Anastasya Pavlyuchenkova.