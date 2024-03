Beatriz Dizotti e Letícia Fassina fazem dobradinha nos 1500m

Para fechar em grande estilo as competições de natação do Tyr Pro Swim Series, em Westmont, Illinóis, o Brasil faturou duas medalhas. Assim, foi um pódio duplo de Beatriz Dizotti e Letícia Fassina na prova de 1500m livres, com o segundo e terceiro lugares. De quebra, Letícia ainda melhorou seu melhor tempo da carreira em quatro segundos.

O fato de estar nadando em uma mesma raia que outras grandes atletas, dentro de uma competição nos Estados Unidos, só faz crescer a natação feminina brasileira. Desse modo, Bia e Letícia competiram, por exemplo, contra a medalhista olímpica em Tóquio-2020, Paige Madden. A norte-americana, aliás, foi a vencedora da prova com 16min09s93. Em seguida, vieram as brasileiras para fecharem o pódio, com 16min30s86 para Beatriz e 16min39s03 para Letícia. O que significou o melhor tempo da carreira de Fassina, a nadadora de apenas 19 anos.

Além disso, nas provas que tiveram outros nadadores brasileiros, o país ficou de fora dos pódios. Primeiramente com Nathália Almeida, que foi oitava na final dos 200m medley. A atleta fez o tempo de 2min18s42, enquanto a vencedora Torri Huske anotou 2min08s83, prata para Leah Hayes e bronze para Beata Nelson.