Bauru Basket vence a terceira seguida e sobe para 5º no NBB

Na tarde deste sábado (9), cinco partidas movimentaram a tabela do Novo Basquete Brasil (NBB). Entre elas, o resultado que mais chama a atenção é a vitória fora de casa do Bauru Basket diante do Caxias do Sul Basquete. Não apenas pela dificuldade do triunfo, mas também porque o Dragão passa à quinta colocação. Assim, o time do interior paulista conquista seu terceiro triunfo seguido, levando a melhor sobre as duas equipes gaúchas (União Corinthians e Caxias) em sua ida ao Sul.

Com 20 pontos, 5 rebotes e 7 assistências, Alex Garcia foi o grande destaque da vitória do Bauru. E olha que o ala está com 43 anos de idade, porém não parece ter limites para impulsionar seus companheiros na classificação do NBB 2023/24.

Em uma partida que as duas alternaram momentos na liderança, o Caxias chegou a ter 15 pontos de frente antes do fim do terceiro quarto. Contudo, o Brabo comandou uma reação impressionante e ajudou ao Bauru a fechar a partida em 79 a 75. Desse modo, o Dragão tem 19 vitórias em 29 partidas, com 65,5% de aproveitamento e sobe para a quinta colocação. Por outro lado, o Caxias do Sul seria o último classificado aos playoffs, com a 16ª colocação, com oito vitórias e 27,6% de aproveitamento.