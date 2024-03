Bárbara Seixas e Carol Solberg são campeãs do Elite 16 de Doha

O Brasil conquistou seu primeiro título no Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste sábado (9), Bárbara Seixas e Carol Solberg conquistaram a medalha de ouro do Elite 16 de Doha, no Catar. Na final elas venceram a dupla canadense Melissa/Brandie e nas semifinais passaram pelas campeãs mundiais Hughes e Cheng, dos Estados Unidos.

Bárbara Seixas e Carol Solberg começaram o dia com uma classificação difícil para a final. Elas tiveram pela frente as norte-americanas Hughes e Cheng, campeãs mundiais no ano passado e atualmente na 3ª posição do ranking. As brasileiras saíram na frente, sofreram o empate no segundo set e consolidaram a vitória no tie-break (21/11, 17/11 e 15/12).

As coisas foram diferentes na final. Contra as canadenses Melissa e Brandie, as brasileiras entraram confiantes na partida e não deram muitas chances para as rivais. O saque funcionou bem e elas aproveitaram bem as oportunidades nos contra-ataques. O título veio em sets diretos com parciais de 21/18 e 21/8.