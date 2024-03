Ana Carolina Duarte, do goalball, vence quatro provas de natação

Nem o céu parcialmente nublado foi capaz de aplacar o calor que tomou conta da primeira edição de uma competição oficial do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) no estado de Mato Grosso. Neste sábado (9), cerca de 120 atletas participaram da etapa de Cuiabá do Meeting Paralímpico. Dentre todas as competições, Ana Carolina Duarte, atleta do goalball, chamou a atenção. Isso porque ela venceu quatro provas de natação.

No momento em que Ana Carolina Duarte caiu na água da piscina da UFMT para nadar a primeira de suas quatro provas no Meeting Paralímpico de Cuiabá, o termômetro marcava 34ºC, com sensação térmica de 42ºC. Carol é uma das mais laureadas atletas do goalball brasileiro. Assim, é bicampeã dos Jogos Parapan-Americanos, em Toronto 2015 e Lima 2019, e medalhista de bronze em Santiago 2023. Praticou natação quando estudou no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, mas foi no goalball que descobriu sua vocação esportiva.