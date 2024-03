Alexandre Camargo fica perto do quadro principal em Budapeste

Apesar das eliminações neste sábado, o Brasil ainda conta com uma representante do Grand Prix de Westend de espada. A campeã mundial 2019 e recém classificada, Nathalie Moellhausen vai fazer sua estreia no quadro principal no domingo (10). A brasileira entra na pista a partir das 5h (horário de Brasília) para enfrentar a norte-americana Margherita Vincenti pelo quadro 64.