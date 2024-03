Vitor Ishiy e Gui Teodoro caem no quali do Smash de Singapura

Depois de Giulia Takahashi e Eric Jouti, mais dois brasileiros caíram na estreia do qualifying do Smash de Singapura de tênis de mesa. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro perderam para adversários europeus na madrugada desta sexta-feira (08) e se despediram da competição. Assim, o Brasil terá apenas Hugo Calderano e Bruna Takahashi nas chaves principais individuais do torneio.

Atualmente na 83ª colocação do ranking mundial, Vitor Ishiy foi quem teve o jogo mais duro. Ele encarou o romeno Eduard Ionescu (69º) em uma partida muito acirrada, que só foi decidida pela vantagem mínima no quinto set. Ionescu saiu vencedor em 3 a 2 (11/5, 5/11, 11/5, 8/11 e 11/9). Ishiy havia disputado a chave principal do Smash de Singapura nas últimas duas edições.

Já Guilherme Teodoro jogou sua primeira partida em um Smash, torneio de maior nível no Circuito Mundial de tênis de mesa. Número 134 do mundo, o paulista de 22 anos acabou superado pelo esloveno Deni Kozul (145º) por 3 sets a 1 (11/8, 6/11, 11/5 e 11/5). Gui se junta a Vitor Ishiy para a disputa do torneio de duplas masculinas, no qual eles já estão na chave principal.