Vasco e Botafogo vencem times do DF no NBB

O Vasco conseguiu a sua oitava vitória seguida no NBB. O Gigante da Colina começou bem na partida, fazendo uma parcial de 26-19 no primeiro quarto. O Brasília reagiu nos 10 minutos seguintes, diminuindo a diferença para apenas dois pontos. Mas o Vasco fez um excelente terceiro quarto, com parcial de 23-13, para voltar a disparar no placar, com o Brasília não conseguindo reverter a vantagem vascaína. Alaekwe, ala/pivô do Brasília, foi o cestinha do jogo com 29 pontos. Do lado do Vasco, destaque para Marquinhos, com 26 pontos.

No outro jogo da noite, o Cerrado Basquete recebeu o Botafogo. Os donos da casa começaram melhor na partida e ganharam o primeiro quarto por 23 a 19. Mas o Fogão tirou a diferença e foi para o intervalo ganhando o jogo por 39 a 34. No segundo tempo, o jogo foi equilibrado, com o Botafogo ganhando por apenas três pontos. Novamente, o ala/armador Isaac Thornton foi o cestinha do jogo, anotando 24 pontos para o Botafogo.