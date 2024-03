Sesc Flamengo supera Minas e volta a vencer na Superliga

Teve duelo no topo da tabela da Superliga Feminina nesta sexta-feira (8). O Sesc Flamengo ganhou do Minas fora de casa por 3 a 1, com parciais de 25/15, 17/25, 25/17, 25/21, se recuperando da eliminação da semifinal da Copa Brasil na última semana. Já no outro jogo da noite, Osasco ganhou do São Caetano por 3 a 0, para seguir na perseguição ao Sesc pela primeira posição da Superliga.

O Sesc Flamengo vinha de uma sequência de quinze vitórias até a semana passada, quando perdeu o clássico para o Osasco na Superliga e o duelo da semifinal da Copa Brasil contra o Praia Clube. Assim, o time entrou em quadra com foco para voltar à vencer. Liderado pela oposta Sabrina Machado, o Sesc conseguiu a vitória por 3 a 1, para chegar a 52 pontos na classificação geral da Superliga. Sabrina foi a maior pontuadora do Sesc Flamengo na partida, com 19 acertos. Ela foi eleita a melhor jogadora da partida e ganhou o Troféu Viva Vôlei. Mas a maior pontuadora do duelo foi Kisy, que anotou 22 para o Minas. Vale destacar também que a central bicampeã olímpica Thaísa chegou a uma marca histórica. Ela teve seis acertos na partida e chegou ao total de 5000 pontos na carreira em jogos da Superliga Feminina de vôlei