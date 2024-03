Rayssa Leal avança à semi em Dubai com a segunda melhor nota

O Brasil terá dois representantes nas semifinais do Pro Tour de Dubai de skate street. Horas depois de Felipe Gustavo se classificar no masculino, foi a vez de Rayssa Leal se garantir no top-16 da competição entre as mulheres, nesta sexta-feira (08). Ela teve a segunda melhor nota das quartas de final, com 76.45 pontos. Marina Gabriela também competiu, mas não avançou.

Pré-classificada às quartas de final por ser a vice-líder do ranking mundial, Rayssa Leal competiu na quarta e última série da fase. Ela iniciou sua participação já com uma volta de 76.45, que lhe colocou no topo. Ela teve uma queda na segunda volta e marcou apenas 46.80, não melhorando sua pontuação. Ainda assim, garantiu a segunda colocação.

A maranhense de 16 anos ficou atrás apenas da australiana Chloe Covell, que marcou 78.73 pontos. A chinesa Chenxi Cui ficou em terceiro lugar, com 71.00, e completou o top-3 das quartas de final. Ao todo, 32 atletas participaram desta fase e somente 16 avançaram à semi. Outra brasileira em ação, Marina Gabriela marcou 39.24 em sua primeira volta e terminou na 24ª colocação.