Partizan perde nos segundos finais para o EA7 Milan na Euroliga

O jogo foi equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. O Partizan chegou a abrir sete pontos de vantagem no meio do segundo quarto, mas o EA7 Milan reagiu e foi para o intervalo ganhando a partida por 41 a 40. O time da Sérvia voltou a ficar em vantagem no terceiro período, mas o Milan correu atrás do placar nos minutos finais. Faltando 25 segundos, o jogo estava empatado em 83-83. Mas Napier Shabazz converteu um arremesso de dois pontos para o EA7 Milan para garantir a vitória da equipe italiana.

Nikola Mirotic, do Milan, e Aleksa Amrovic, do Partizan, foram os cestinhas do jogo, com 19 pontos cada. Bruno Caboclo começou a partida no banco, mas foi bastante acionado, conseguindo 13 pontos e cinco rebotes.