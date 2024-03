Organização cancela etapa da Série Mundial por conta da chuva

Através das redes sociais, a organização da etapa de Abu Dhabi da Série Mundial de triatlo anunciou o cancelamento do evento. A decisão foi tomada devido a forte chuva que atingiu a região dos Emirados Árabes Unidos. A competição seria a primeira realizada na temporada de 2024 e aconteceria nesta sexta-feira (8) e sábado (9).

Dessa forma, com o cancelamento, a Série Mundial retornará apenas no mês de maio para a segunda etapa do ano. O torneio ocorrerá na cidade de Yokohama, no Japão. Além disso, em Abu Dhabi, os atletas Djenyfer Arnold, Manoel Messias, Miguel Hidalgo e Vittoria Lopes iriam representar o Brasil no campeonato. A equipe brasileira também participaria do evento de revezamento misto, ao lado de outros 17 países.

Confira a nota oficial da organização na íntegra

Caros amigos,