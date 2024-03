Nory, Julia e Andreza pegam finais na Copa do Mundo de Baku

Com a ida à final em Baku, repetindo o que aconteceu em Cottbus, há duas semanas, Nory assegura ao menos 12 pontos na classificação. O problema é que os quatro atletas que estão a sua frente no ranking geral também disputarão a final e, portanto, o brasileiro terá que ficar a frente deles para diminuir a diferença de pontos. O campeão leva 30 pontos, enquanto o vice ganha 25.

Julia Soares e Andreza Lima vão bem na trave

Andreza Lima e Julia Soares também chegaram na final da trave em Baku. Julia marcou 13.466, com 5.4 de dificuldade e 8.066 de execução, e ficou em terceiro lugar na qualificatória. Já Andreza marcou 13.000, com 5.2 de dificuldade e 7.800 de execução, e foi a oitava colocada, garantindo sua primeira final de Copa do Mundo da carreira.

As duas brasileiras disputarão a final da trave no domingo, por volta das 05h30 (horário de Brasília). Diferente de Nory, no entanto, elas não brigam por vaga olímpica, uma vez que a equipe feminina do Brasil já está classificada para Paris-2024. Ainda no quali, que contou com 63 atletas, quem liderou foi a argelina Kayla Nemour com 14.533.

Julia Soares também participou do quali do solo, mas não foi bem. Estreando sua nova série, ela marcou 11.400, com 5.1 de dificuldade e 6.700 de execução (ainda teve 0.4 descontado), e ficou em 35º lugar. Já Carolyne Pedro marcou 11.066 (4.9 de dificuldade e 6.266 de execução), ficando em 36º lugar. A chinesa Ou Yushan liderou com 13.433, enquanto a última classificada foi a espanhola Laura Casabuena, com 12.933.

Outros brasileiros

Depois de pegar final no solo, Yuri Guimarães se apresentou no salto sobre a mesa e ficou em 26º lugar, com média de 13.833. Ele marcou 14.500 em seu primeiro salto (9.300 de execução) e 13.166 no segundo (7.966 de execução), tendo 5.2 de dificuldade em ambos. O líder foi o honconguês Shek Wai Hung, com 14.916. O irlandense Dominick Cunningham foi o oitavo, com 14.216.