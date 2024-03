Nathalie Moellhausen se garante nos Jogos Olímpicos de Paris

Nathalie Moellhausen é a primeira esgrimista do Brasil garantida nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A campeã mundial de 2019 conquistou a vaga sem sequer entrar na pista nesta sexta-feira (8). Classificada à chave principal do Grand Prix de Budapeste, na Hungria, Nathalie contou com a eliminação de suas principais concorrentes no ranking olímpico da espada.

Atualmente na quinta posição no ranking olímpico com 118 pontos, Nathalie é a atleta com a melhor colocação das Américas. A diferença para a canadense Ruien Xiao, segunda melhor do Continente, é de 11 posições. Xiao está em 15º lugar com 75,5 pontos. A argentina Isabel Di Tella é a terceira melhor com 58 pontos e corria por fora.

Xiao e Di Tella disputaram a fase preliminar do Grand Prix de Budapeste, mas acabaram eliminadas. Dessa forma, Nathalie não pode mais ser alcançada pelas duas e garantiu a vaga. O torneio é a penúltima competição da arma antes do fechamento do ranking olímpico.