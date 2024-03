Leticia Freitas brilha e leva o ouro no Pan-Americano de paratriatlo

Na disputa do Pan-Americano de paratriatlo, nos Estados Unidos, a brasileira Leticia Freitas conquistou a medalha de ouro na classe PTVI feminina. Além disso, o Brasil subiu mais três vezes ao pódio, graças ao desempenho de Jéssica Messali, Jorge Luís Fonseca e Ronan Cordeiro.

No início, Leticia abriu a prova com a marca de 13min06s na natação, terminando a etapa na segunda posição. Logo depois, ela se manteve na cola da estadunidense McClain Hermes e completou os 18,11 quilômetros de bicicleta em 28min58s. Quando o resultado parecia definido, a brasileira fez uma ótima parcial de corrida (22min13s), ultrapassou a rival e terminou a disputa no tempo total de 01h06min27s. Deborah Chucoski, também dos Estados Unidos, completou o pódio em terceiro lugar.

Ainda entre as mulheres, outra atleta do Brasil que brilhou em Miami foi Jéssica Messali. Quarta colocada nas Paralimpíadas de Tóquio na categoria PTWC, ela ficou com a prata no Pan-Americano, finalizando a prova na marca de 1h01min50s. A canadense Leanne Taylor (01h00min07s) levou o ouro, enquanto a estadunidense Emelia Perry (01h02min06s) acabou com a medalha de bronze. Já na classe PTS5, Erica da Rosa Rodrigues foi a quarta colocada do evento, com 1h31min34s.