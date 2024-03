Larissa Pimenta conquista o ouro no Grand Prix da Áustria

Com isso, Pimenta se classificou para a final, onde encarou a jovem suíça Binta Ndiaye, de 19 anos. A brasileira chegou a sofrer uma imobilização no início da luta, mas escapou após cinco segundos. Em seguida, ela impôs um maior volume e conseguiu um ippon sobre a adversária para sair com a medalha de ouro.

Conquista inédita

Foi o primeiro título de Larissa Pimenta no Circuito Mundial, depois de dois bronzes em Grand Prix e uma prata e três bronzes em Grand Slams. Agora, ela tem sete medalhas na principais competições do judô mundial. Além disso, este também foi o primeiro pódio de Larissa Pimenta no Circuito Mundial depois de mais de um ano. A última vez havia sido um bronze no Grand Slam de Tel Aviv, em fevereiro de 2023.

Durante esse período de ausência dos pódios, a paulista de 25 anos teve uma lesão ligamentar no joelho direito que a deixou fora dos tatames por alguns meses. No fim do ano passado, ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, sagrando-se bicampeã do evento. Com o ouro em Linz, Lari se aproxima de sua segunda Olimpíada.

Jéssica fica sem bronze

Já Jéssica Pereira ficou em quinto lugar na categoria até 52kg. Antes de encarar Pimenta, ela havia passado pela taiwanesa Yi-Hsi Shen (waza-ari), pela argentina Sofia Fiora (hansokumake) e pela azeri Aydan Valiyeva (ippon). Depois de perder para a compatriota, Jéssica encarou a holandesa Naomi Van Krevel na disputa pelo bronze.