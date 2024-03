Fluminense x Praia Clube - Superliga Feminina: onde assistir

Fluminense e Dentil Praia Clube se enfrentam pela 19ª rodada da Superliga Feminina de vôlei. O duelo marcado para às 21h30 deste sábado (9) acontece no Ginásio da Hebraica, no Rio de Janeiro (RJ). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo pelo SporTV 2 (canal por assinatura) e do Canal Vôlei Brasil (streaming).

O Fluminense está no fim de uma sequência dura de jogos, Nas últimas três rodadas, as tricolores tiveram confrontos contra equipes do G4 da Superliga. Contra Sesc Flamengo, Osasco e Minas, elas não conseguiram sair com a vitória. Tais derrotas tiveram efeito na tabela, com a equipe estacionando nos 25 pontos e vendo Maringá encostar na disputa da sexta posição. Contra o Praia Clube, terceiro lugar, o Flu vai encerrar essa série e torce para que seja com final feliz.

O Praia Clube chega para o confronto com a confiança lá em cima. A equipe comandada por Paulo Coco vem do título inédito na Copa Brasil Feminina. Em uma final épica, as praianas bateram o Minas no tie-break. Na Superliga, estão na terceira posição com 41 pontos querem curar a ressaca da conquista somando mais três para, quem sabe, ultrapassar o Osasco, vice-líder com 43.