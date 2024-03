Felipe Gustavo é o único brasileiro a avançar à semi do Pro Tour

Mais brasileiros

Outros três brasileiros também competiram nas quartas de final, mas não avançaram. Atual campeão do SLS Super Crown, Giovanni Vianna ficou em 18º lugar com 56.74, a menos de quatro pontos do 16º e último classificado à semifinal. Lucas Rabelo foi o 24º, com 42.70, enquanto Ivan Monteiro terminou na 27ª colocação, marcando 39.72. Um total de 32 atletas participaram desta fase.

O líder das quartas de final foi o francês Vincent Milou, com 85.47. Em seguida, aparecem três japoneses na classificação: Yuto Horigome (83.23), Ginwoo Onodera (79.39) e Kairi Netsuke (77.52). O Japão, aliás, terá seis skatistas na semifinal. O Canadá terá três representantes, enquanto Austrália, Brasil, Eslováquia, Estados Unidos, França, Peru e Portugal terão um cada.

Ainda nesta sexta-feira, as brasileiras Rayssa Leal e Marina Gabriela entrarão em ação pelas quartas de final da disputa feminina do Pro Tour de Dubai de skate street. Assim como no masculino, elas precisarão ficar entre as 16 melhores skatistas, entre as 32 que disputarão esta fase, para se classificar para a semifinal.