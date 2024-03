Eduardo Moraes e Mafê Costa vão ao pódio em Westmont

O Brasil ganhou mais duas medalhas na etapa de Westmont do TYR Pro Swim Series de natação. O melhor desempenho da noite veio nos 400m livre masculino, onde Eduardo Moraes melhorou a sua marca pessoal para levar o ouro. Na versão feminina da prova, Maria Fernanda Costa ficou em terceiro lugar, conseguindo sua segunda medalha em Westmont.

Eduardo Moraes já tinha feito uma boa eliminatória, terminando em primeiro lugar e ganhando o direito de nadar na raia central. Na final, o brasileiro começou mais contido, virando em quinto nos 100m iniciais. Mas foi a partir daí onde Eduardo começou a crescer na prova. Na penúltima virada, ele estava a um segundo e meio do líder. Com um ritmo intenso nas últimas duas piscinas, Eduardo Moraes ultrapassou o norte-americano para levar o ouro com 3min48s27, quebrando a sua melhor marca pessoal. Drew Kibler levou a medalha de prata, com 3min49s95, enquanto o bronze foi para David Johnston, com 3min51s06.

Mafê Costa ganhou sua segunda medalha em Westmont nos 400m livre. No primeiro dia da competição, ela levou a prata nos 200m e agora ela ficou com o bronze. Mafê manteve um bom ritmo nos primeiros 300 metros, mas diminuiu a intensidade nas últimas piscinas, fechando a prova em 4min09s82. O ouro ficou com Claire Weinstein, com 4min04s54, seguida por Paige Madden, com 4min05s94.