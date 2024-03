Bruna e Jennyfer levam bronze nas duplas em Lignano

Brazucas no mata-mata

Além da medalha conquistada por Bruna e Jennyfer, nosso país ainda contou com quatro atletas nas fases eliminatórias. Após avançarem em segundo na chave em MD4, Guilherme Costa e Iranildo Espíndola perderam do ucraniano Olkesandr Yezik e do sul-coreano Soo Cha. O duelo era válido pelas quartas de final e o placar terminou em 3 a 1 para os adversários.

O mesmo aconteceu com Joyce Oliveira. A brasileira jogou ao lado da japonesa Ena Miyazaki e avançou na segunda posição de seu grupo. Contudo, parou nas quartas de final diante das tailandesas Wassama Sringan e Wijittra Jaoin: 3 a 1. Além disso,Lucas Arabian fez parceria com o alemão Thomas Bruechle foi superado nas oitavas de final. Os algozes foram os sérvios Mitar Palikuca e Mladen Ciric, que avançaram com 3 a 2 no placar.