Brasil x Estados Unidos - Final da Copa Ouro: onde assistir ao vivo

Agora vale taça! Em partida válida pela final da Copa Ouro Feminina, Brasil e Estados Unidos se enfrentarão em busca de conquistar o título da primeira edição do torneio. O confronto ocorrerá neste domingo (10), às 21h15 (no horário de Brasília-DF), no Snapdragon Stadium, em San Diego,. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo da ESPN, na televisão, e do Star +, no streaming.

Campanha das equipes

Invicto na Copa Ouro, o Brasil chega na decisão com 100% de aproveitamento até aqui. Na fase de grupos, foram três vitórias em três partidas, incluindo triunfos sobre Colômbia, Panamá e Porto Rico. Depois, no mata-mata, a seleção brasileira goleou a Argentina por 5 a 1, gols marcados por Bia Zaneratto (duas vezes), Gabi Nunes, Vitória Yaya e Yasmin, e avançou à semifinal. Para garantir o seu lugar na decisão, elas derrotaram o México por 3 a 0.

Os Estados Unidos, por sua vez, abriu sua trajetória com goleadas sobre República Dominicana e Argentina, pelos placares de 5 a 0 e 4 a 0, respectivamente. Na sequência, as donas da casa foram surpreendidas e perderam o duelo para o México por 2 a 0. Já na fase final, triunfo sobre a Colômbia nas quartas e vitória nos pênaltis sobre o Canadá, o que garantiu o time estadunidense na primeira final da Copa Ouro Feminina.