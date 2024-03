Bolinha domina israelense e avança às oitavas no Pré-Olímpico

Deu Brasil! Em combate válido pelos 16 avos de final do Pré-Olímpico de boxe, o brasileiro Luiz Oliveira, o Bolinha, venceu o israelense Vladislav Voroshilov e seguiu adiante na competição, na categoria até 57kg. Ele se junta a Wanderson "Shuga" de Oliveira (71kg) e Viviane Pereira (75kg), outros brasileiros que também se encontram nas oitavas do torneio.

A vitória do Bolinha veio no terceiro round, quando o juiz interrompeu a luta e declarou o boxeador brasileiro como vencedor do duelo. Além disso, com o resultado obtido, Luiz está a mais duas vitórias de confirmar sua classificação às Olimpíadas de Paris-2024, assim como Shuga e Viviane. O próximo adversário do atleta paulista no Pré-Olímpico será o georgiano Artyush Gomtsyan, medalhista de ouro no Campeonato Europeu de 2022.

Sobre o combate

Com muita agilidade nas suas ações, Bolinha iniciou a luta com uma postura um pouco mais ofensiva. Após dois minutos, ele acertou um belo jab e fez com que o árbitro iniciasse a contagem para o boxeador israelense. O adversário seguiu em pé, mas o brasileiro venceu o primeiro round por unanimidade.