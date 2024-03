Bolinha domina israelense e avança às oitavas do Pré-Olímpico

Bolinha fez um bom início de luta, com bastante agressividade. Ainda no primeiro round, o brasileiro encaixou um golpe no queixo de Voroshilov e o árbitro abriu contagem para o israelense. A luta continuou, com Luiz Oliveira ganhando o primeiro assalto na opinião de todos os juízes. Bolinha manteve o ritmo intenso no segundo round, com o árbitro abrindo contagem para Voroshilov pela segunda vez.

No fim do segundo round, o árbitro também tirou um ponto do brasileiro. Mesmo assim, Bolinha ganhou a parcial novamente por 5 a 0, com alguns juízes dando 10-8 a favor do pugilista do Brasil. No terceiro round, o brasileiro manteve os ataques na linha de cintura do israelense. Vendo que ele não estava em condições de terminar a luta, o árbitro parou o combate, decretando a vitória de Bolinha.