Bárbara e Carol viram sobre alemãs e vão à semifinal em Doha

Virada e classificação! Na disputa feminina do Elite 16 de Doha, no Catar, as brasileiras Bárbara Seixas e Carol Solberg derrotaram dupla alemã, de virada, e avançaram à semifinal da competição. Agora, elas enfrentarão as estadunidenses Kelly Cheng e Sara Hughes, atuais campeãs mundiais no vôlei de praia.

No confronto válido pelas quartas de final, Bárbara e Carol venceram Ludwig/Lippmann, da Alemanha, pelo placar de 2 a 1 (17/21, 21/15 e 16/14). Anteriormente, as brasileiras passaram na liderança do grupo B, superando as estadunidenses Nuss/Kloth e as italianas Gottardi/Menegatti. O duelo pela semifinal acontecerá já neste sábado (9), às 5h, no horário de Brasília-DF.

Duda/Ana Patrícia levam troco e caem nas quartas em Doha

Ainda na chave feminina do Elite 16, outra dupla brasileira esteve presente na fase de quartas de final. Duda e Ana Patrícia caíram diante das canadenses Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson, perdendo a partida por 2 a 0 (21/19 e 21/19). Elas haviam vencido as atletas do Canadá na final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, em outubro. Mesmo com a derrota, Duda e Ana já garantiram sua vaga nas Olimpíadas de Paris-2024.