Vinícius Sant'Ana é bronze no Pan-Americano Júnior

O Brasil subiu ao pódio no Campeonato Pan-Americano de Triatlo. Na categoria júnior masculina, Vinícius Sant'Ana conquistou a medalha de bronze. Na categoria elite masculina, Antonio Bravo Neto fez o melhor resultado com o oitavo lugar. As provas aconteceram em Miami, nos Estados Unidos.

O jovem brasileiro disputou as primeiras posições contra o norte-americano Resse Vannerson e mexicano Zuñiga e cruzou a linha de chegada em terceiro lugar marcando 51min04s. O ouro foi de Vannerson com 50min42s, enquanto Zuñiga levou a prata com 50min55s.

Além disso, outros brasileiros estiveram na prova. João Victor Mazorca fechou com 52min37s na 20ª colocação e Luca Ascenco foi o 38º lugar com 55min43s. Na disputa feminina, Angelina Silva cruzou a linha de chegada na sétima colocação marcando 57s37.