Yuri Guimarães vai à final do solo na Copa do Mundo de Baku

O circuito das Copas do Mundo de ginástica artística da temporada valem como classificatório para Paris-2024. Os dois primeiros colocados de cada aparelho, ao final da classificação das quatro etapas, garantirão vaga na capital francesa. Com Caio fora em Baku, as chances de uma terceira vaga olímpica do Brasil ficam com Arthur Nory, na barra fixa.

As qualificatórias da Copa do Mundo de Baku seguem nesta sexta-feira (08), com a participação de Andreza Lima, na trave; Júlia Soares, na trave e no solo; Carolyne Pedro, no solo; Yuri Guimarães e Bernardo Actos, no salto; Bernardo Actos, no cavalo; e Arthur Nory, na barra fixa. As disputas se iniciam às 05h (horário de Brasília).