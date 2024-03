Yuri Falcão perde na segunda rodada do Pré-Olímpico Mundial

Com a eliminação de Yuri, o Brasil segue com três atletas ainda vivos em Busto Arsizio: Luiz Oliveira (57kg), Wanderson de Oliveira (71kg) e Viviane Pereira (75kg). Em cada uma das categorias, os quatro primeiros colocados vão a Paris-2024. Shuga e Vivi estão a duas vitórias de carimbarem o passaporte, enquanto Bolinha precisará vencer mais três lutas.

Por fim, vale destacar que o Brasil já tem nove boxeadores garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, com vagas obtidas a partir do Pan de Santiago-2023: Tatiana Chagas (50kg), Caroline Almeida (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg) e Barbara Santos (66kg), entre as mulheres, e Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg).