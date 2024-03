Yago tem mais uma boa atuação na Euroliga de basquete

O Mônaco abriu uma boa vantagem logo no primeiro quarto, com um bom trabalho na defesa, que deu mais chances de arremessos para a equipe do Principado. Com a vantagem construída nos minutos iniciais, Mônaco foi para o intervalo ganhando o jogo por oito pontos: 46 a 38. No terceiro quarto, o Estrela Vermelha reagiu e diminuiu a diferença no placar para apenas um ponto. Mas na reta final do jogo, Mônaco voltou a ditar o ritmo da partida e garantiu uma vitória por 18 pontos.

Yago foi um dos melhores atletas do Estrela Vermelha na partida. O armador brasileiro teve 16 pontos e cinco assistências na partida e só ficou atrás de Luka Mitrovic, que anotou 18 pontos para o time da Sérvia. Do lado do Mônaco, o armador norte-americano Mike James foi o cestinha da partida, com 20 pontos.