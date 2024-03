Tabela da Libertadores Sub-20 de futebol masculino

Grupos

A tabela da Copa Libertadores Sub-20 de futebol masculino colocou os Garotos do Ninho no grupo C da competição. Terá, portanto, como adversários o Aucas, do Equador, e o Sporting Cristal, do Peru. Há, ainda, mais dois grupos. No A estão Puerto Cabello, da Venezuela, o argentino Boca Junios, o chileno Colo-Colo e o Aways Ready, da Bolívia. Por fim, no Grupo B estão Olímpia, do Paraguai, Águilas Doradas, da Colômbia, Rosario Central, mais um da Argentina, e o Montevideo City Torque, único representante da casa.

Rota para o título inédito

De acordo com o regulamento da Copa Libertadores Sub-20 de futebol masculino, somente os campeões das chaves, além do segundo melhor segundo colocado, avançam para as semifinais. De acordo com a tabela, elas serão no dia 14 de março. Por fim, a final e a disputa do terceiro lugar serão no dia 17.

Esta é a terceira participação do Mengão na competição. Antes jogou em 2011 e 2020, mas ainda não tem a taça. Assim, o único time brasileiro que já venceu a Copa Libertadores Sub-20 de futebol masculino é o São Paulo, campeão em 2016. A melhor colocação do Flamengo foi em 2020, terceiro colocado.