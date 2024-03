Shuga passa por medalhista olímpico e avança no Pré-Olímpico

Brasileiros invictos

Vale destacar que o Brasil segue com 100% de aproveitamento no Pré-Olímpico Mundial de boxe em Busto Arsizio. Além das duas vitórias de Shuga, Luiz Oliveira (57kg), Yuri Falcão (63,5kg) e Viviane Pereira (75kg) já superaram a estreia e avançaram na competição. Cada categoria tem quatro vagas em jogo. Yuri, aliás, voltará a lutar ainda nesta quinta-feira, por volta as 16h15 (horário de Brasília).

O Brasil já tem nove boxeadores garantidos nos Jogos Olímpicos de Paris-2024: Tatiana Chagas (50kg), Caroline Almeida (54kg), Jucielen Romeu (57kg), Beatriz Ferreira (60kg) e Barbara Santos (66kg), entre as mulheres, e Michael Trindade (51kg), Wanderley Pereira (80kg), Keno Marley Machado (92kg) e Abner Teixeira (+92kg). Essas vagas foram obtidas através dos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023.