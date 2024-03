Sesi Franca x Hebraica Macabi-URU - BCLA: onde assistir ao vivo

Em confronto válido pelas quartas de final da Basketball Champions League Americas, a BCLA, o Sesi Franca enfrentará o Hebraica Macabi, do Uruguai, em busca de garantir sua vaga na semi do torneio. A partida acontecerá nesta sexta-feira (8), às 18h40, no Ginásio Pedrocão, no interior de São Paulo. Além disso, o duelo será transmitido pelo canal no YouTube da BCLA.

Na última terça-feira (5), o Franca abriu a série com uma vitória sobre o rival uruguaio pelo placar de 96 a 67. Liderando o ataque do clube paulista, o ala-pivô Lucas Dias foi o principal destaque da partida, com as marcas de 19 pontos, cinco rebotes e cinco assistências. Já do lado do Hebraica, o melhor desempenho ficou com o pivô estadunidense Franklin Hassell, autor de 16 pontos e nove rebotes.

Dessa forma, em caso de mais um triunfo, o Sesi Franca irá garantir sua vaga na semifinal. A equipe do interior paulista é o atual campeão da BCLA. Na última edição, ele derrotou o Flamengo na grande decisão, vencendo pelo placar de 88 a 79. Caso o time uruguaio se saia vitorioso no duelo nesta sexta-feira (8), haverá a realização de um terceiro confronto no próximo sábado (9), às 18h40, também no Pedrocão.