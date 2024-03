Sesi Bauru garante vaga nos playoffs da Superliga Feminina

Mais uma equipe está classificada para os playoffs da Superliga Feminina de vôlei. Nesta quinta-feira (7), o Sesi Bauru ganhou do Bluvôlei por 3 a 0 , com parciais de 25/11, 25/23 e 25/21. Com o resultado, a equipe conquistou sua décima vitória na competição, chegando aos 31 pontos, garantindo a vaga nas quartas de final com três rodadas de antecedência. No outro jogo da noite, o Pinheiros ganhou do Brasília por 3 a 2 para se manter vivo na briga contra o rebaixamento.

O Sesi Bauru teve um desfalque importante com a ponteira Maiara Basso não jogando na partida por conta de uma lesão. Mas Milena fez um ótimo jogo substituindo a atleta da seleção brasileira e comandou o ataque do time paulista. O saque de Bluvôlei não encaixou no jogo. Assim, o passe do Sesi estava chegando na mão de Dani Lins com perfeição, para ajudar o trabalho da levantadora e do ataque do time. Milena aproveitou a oportunidade como titular e foi eleita a melhor jogadora da partida, recebendo o Troféu Viva Vôlei. "Todo jogo a gente tem que estar pronta para ajudar e somar na equipe. O time me abraçou muito e isso foi importante para que eu pudesse transmitir uma energia boa dentro de quadra. O resto foi reflexo de todo o nosso treinamento no dia a dia", disse a ponteira após ganhar o troféu.