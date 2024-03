Nathalie pode conquistar vaga olímpica neste fim de semana

Nathalie Moellhausen pode carimbar seu passaporte para mais uma Olimpíada neste fim de semana. A campeã mundial de espada em 2019 é uma das cinco brasileiras que competem no Grand Prix de Budapeste, na Hungria. O torneio é a penúltima competição da arma antes do fechamento do ranking olímpico.

Atualmente na quinta posição no ranking olímpico com 118 pontos, Nathalie é a atleta com a melhor colocação das Américas. A diferença para a canadense Ruien Xiao, segunda melhor do Continente, é de 11 posições. Xiao está em 15º lugar com 75,5 pontos. A argentina Isabel Di Tella é a terceira melhor com 58 pontos e corre por fora.

Dessa forma, o título na Hungria já a garante em Paris. Além disso, existem outras combinações de resultados para classificação de Nathalie Moellhausen. Se a esgrimista brasileira e a canadense pararem na mesma etapa, a diferença já será suficiente. Mesmo que Nathalie não conquiste a vaga em Budapeste, outra chance vai acontecer na Copa do Mundo de Nanjing, na China, nos dias 22 e 23 deste mês.