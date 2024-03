Minas x Sesc Flamengo - Superliga Feminina: onde assistir

Gerdau Minas e Sesc Flamengo se enfrentam pela 19ª rodada da Superliga Feminina de vôlei. O duelo marcado para às 21h desta sexta-feira (8) acontece na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). Além disso, o confronto vai contar com transmissão ao vivo pelo SporTV (canal por assinatura).

O Minas vem fazendo uma temporada abaixo do esperado. As vice-campeãs da edição passada ocupam atualmente a quarta posição. As comandadas de Nicola Negro já ocuparam a vice-liderança, mas foram ultrapassadas após resultados negativos. Embora tenha vencido na última rodada da Superliga, as mineiras chegam de uma derrota doída para o Praia Clube na final da Copa Brasil.

Assim como o Minas, o Sesc Flamengo também passa por um momento difícil na temporada. A equipe de Bernardinho interrompeu uma sequência de 15 vitórias seguidas na Superliga Feminina com uma derrota na última rodada para o Osasco. Em seguida, tomou outro revés na semifinal da Copa Brasil para o Praia Clube.