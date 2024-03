Martine e Kahena vencem primeira regata no Mundial da 49er FX

Martine Grael e Kahena Kunze venceram sua primeira regata no Mundial da 49er FX, classe da vela, em Lanzarote, na Espanha. Depois de dois dias de disputas, as bicampeãs olímpicas venceram a sétima corrida do grupo azul, nesta quinta-feira (07). Elas chegaram aos 42 pontos perdidos com outros dois top-10 e um top-15 nas demais corridas do dia e chegaram à nona colocação geral. Agora, as brasileiras disputarão a flotilha de ouro.

Vindo de dois top-5 no dia anterior, Martine Grael e Kahena Kunze participaram de quatro regatas nesta quinta-feira. Elas ficaram em oitavo lugar na primeira, em 13º na segunda, venceram a terceira e voltaram a ficar em oitavo na quarta. Na regata em que as brasileiras venceram, as australianas Laura Harding/Annie Wilmot ficaram em segundo lugar, enquanto as espanholas Támara Echegoyen/Paula Barceló ficaram em terceiro.

Apesar da vitória e dos dois top-10, Martine e Kahena perderam posições na classificação geral. Elas apareciam em sétimo lugar no início do dia, mas caíram para a nona colocação com os resultados desta quinta, tendo 42 pontos perdidos. As suecas Vilma Bobeck/Rebecca Netzler assumiaram a liderança do Mundial da 49er FX, após vencerem duas regatas no dia. Elas têm 20 pontos perdidos, três a menos do que as holandesas Odile van Aanholt/Annette Duetz.