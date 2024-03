Marina Gabriela é a única brasileira a avançar às quartas em Dubai

Na disputa das classificatórias feminina do Pro Tour de Dubai de skate street, nos Emirados Árabes Unidos, a brasileira Marina Gabriela se classificou às quartas de final da competição. Ela foi a única skatista do Brasil a superar a etapa inicial do evento e se juntará à Rayssa Leal, que já estava pré-classificada por conta da sua colocação no ranking mundial.

Na sua primeira tentativa, Marina teve um bom desempenho e terminou a volta de 45 segundos com a nota de 35.21. Logo depois, ela não conseguiu repetir o seu desempenho anterior e ficou com apenas 19.21. Assim, a brasileira finalizou no 22º lugar da classificação geral e foi uma das atletas que seguirão adiante no torneio. Destaque para a atuação das skatistas do Japão, que terminaram nas primeiras quatro posições. A melhor delas foi Ibuki Matsumoto, de apenas 12 anos de idade, dona da marca de 65.23.

Além de Marina Gabriela, Rayssa Leal também representará o Brasil nas quartas de final do Pro Tour de Dubai. Ela garantiu o seu lugar por ocupar a segunda posição do ranking mundial. Ao lado da jovem maranhense, as japonesas Momiji Nishiya e Yumeka Oda e a australiana Chloe Covell também se encontram na mesma situação. Lembrando que a paulista Pâmela Rosa, bicampeã mundial e prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, está fora da disputa por conta de uma lesão.