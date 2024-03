Mafê Costa ganha prata nos 200m livre em prova nos EUA

Peito e borboleta

Quem ficou perto do pódio foi Jhennifer Conceição nos 100m peito. A recordista mundial Lily King dominou a prova e levou o ouro com 1min06s68, com mais de dois segundos de vantagem para a eslovaca Andrea Podmaniková. O bronze ficou com Theodora Taylor, com 1min09s19, enquanto Jhennifer terminou na quarta posição, com 1min09s67.

Por fim, nos 100m borboleta masculino, Kayky Mota ficou em oitavo lugar com um tempo de 53s39. O campeão olímpico Caeleb Dressel levou o ouro, com 51s27. Dare Rose terminou com a prata, com 51s77, enquanto Zach Harting ficou com o bronze, com 52s04.