Jane Karla vence britânica e leva o bronze no Fazza Championship

Medalha para o Brasil! Na oitava edição do Fazza Championship de tiro com arco paralímpico, a brasileira Jane Karla conquistou o bronze na disputa do arco composto feminino. A atleta é a atual segunda colocada do ranking mundial e está com a vaga garantida nos Jogos Paralímpicos de Paris-2024.

No duelo decisivo pelo lugar no pódio, Jane derrotou a britânica Phoebe Pine pelo placar de 141 a 136. Anteriormente, ela iniciou sua campanha vencendo a colombiana Yasneide Peñaranda nos 16 avos de final. Depois, foi a vez da brasileira superar Teodora Ferelly, da Indonésia, e Sarah Al-Hameed, do Iraque. Já na semi, a atiradora do Brasil caiu diante da turca Öznur Cüre, medalhista de prata nas Paralimpíadas de Tóquio, onde perdeu o duelo apenas na flecha desempate. Öznur, inclusive, ficou com o título do Fazza Championship, batendo a francesa Julie Chupin na decisão.

Aos 48 anos de idade, Jane Karla irá disputar sua quinta edição de Jogos Paralímpicos na capital francesa. Ela garantiu a sua vaga através do Mundial de tiro com arco paralímpico do ano passado, onde terminou com três medalhas, sendo duas de prata e um bronze. Em Tóquio, a brasileira caiu na fase de oitavas de final da chave individual do arco composto, perdendo o confronto para a italiana Eleonora Sarti. Já nas duplas, ao lado de Andrey de Castro, ela parou nas oitavas diante da parceria francesa.