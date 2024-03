Guarulhos bate Minas e finca seu lugar no G4 da Superliga

A Superliga Masculina de vôlei está esquentando na reta final da primeira fase da competição. Nesta quarta-feira (6), aconteceram dois jogos importantes na disputa por posições. Em Belo Horizonte, o Vedacit Guarulhos derrotou o Itambé Minas por 3 a 0 (25/20, 25/20 e 25/18). Os campeões paulistas estão em terceiro lugar na classificação geral. No outo jogo da noite, Apan Blumenau ganhou de virada do Suzano por 3 a 1 (29/31, 25/19, 25/18 e 25/19), o resultado complica o time paulista na briga por uma vaga nos playoffs e ajuda os catarinense a quase garantir a permanência na elite do voleibol nacional.

O primeiro jogo da noite foi o duelo entre Apan Blumenau e Suzano em Santa Catarina. A equipe paulista começou bem na partida, ao vencer um primeiro set equilibrado por 31 a 29. Mas a equipe catarinense mostrou o seu poder de reação para reverter o resultado e garantir sua segunda vitória seguida na competição. O oposto Jamelão foi o maior pontuador da partida, com 31 pontos para Blumenau. O levantador Matheus Winck foi eleito o melhor jogador do duelo e levou o Troféu Viva Vôlei para casa.

Franco brilha em vitória de Guarulhos

No outro jogo do dia, outro oposto se destacou. Franco William, principal atacante do Vedacit Guaurlhos, comandou mais uma boa atuação da equipe na Superliga Masculina. Dessa vez, o time venceu o Minas, que até o ano passado era treinado por Nery Tambeiro, atual comandante de Guarulhos. Franco foi o maior pontuador do jogo com 17 pontos e também ganhou o Troféu Viva Vôlei.