Giulia Takahashi é superada na estreia do Smash de Singapura

O Brasil teve mais uma baixa no Smash de Singapura. Na manhã desta quinta-feira (7), Giulia Takahashi fez sua estreia na chave individual feminina, em duelo válido pela primeira rodada da fase qualificatória, e perdeu o confronto. Ela retornará ao torneio nas duplas, onde atuará ao lado da sua irmã, a paulista Bruna Takahashi.

Na mesa, enfrentando a italiana Débora Vivarelli (número 109 do mundo), Giulia sofreu um revés por 3 a 0, com parciais de 11/9, 11/5 e 12/10. O resultado eliminou a número 77 do ranking mundial das disputas individuais. Além disso, na última quarta-feira (6), o brasileiro Eric Jouti também caiu na chave qualificatória, perdendo para o estadunidense Jinbao Ma pelo placar de 3 a 2 (9/11, 11/6, 2/11, 11/9 e 11/7).

Mais participações brasileiras

Além de Giulia Takahashi e Eric Jouti, o Brasil ainda conta com mais quatro atletas na disputa do Smash de Singapura. Nesta sexta-feira (8), Vitor Ishiy, número 83 do ranking mundial, encara o romeno Eduard Ionescu (#69), às 00h30. Logo depois, às 1h, é a vez de Guilherme Teodoro buscar a classificação à segunda rodada da fase qualificatória contra Deni Kozul, da Eslovênia.