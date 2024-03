Georgia Furquim conquista vaga olímpica no skeet feminino

Georgia Furquim será mais um nome do tiro esportivo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Nesta quarta-feira (7), a brasileira conquistou a vaga olímpica ao se classificar para a final do skeet feminino do Campeonato das Américas.

A competição realizada em Santo Domingo, na República Dominicana, carimba o passaporte para as Olimpíadas da melhor atleta ainda sem vaga. Georgia era a única elegível entre as seis classificadas para a final. Isto porque as representantes de México, Peru e Chile já possuíam vaga, enquanto os Estados Unidos já tem outras duas atletas garantidas em Paris-2024.

Em cinco rodadas da fase qualificatória do skeet feminino, Georgia Furquim conseguiu acertar 111 dos 125 pratos e terminar com a quinta colocação. No primeiro dia de prova, ela havia terminado fora da zona de classificação após três rodadas. A final acontece ainda nesta quinta-feira (7), a partir das 15h30 (horário de Brasília).