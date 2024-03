Flamengo vira no fim e segue invicto na Libertadores sub-20

O Flamengo segue imbatível no grupo C da Copa Libertadores da América sub-20 de futebol masculino. Nesta quinta-feira (7), os Crias do Ninho conquistaram uma vitória de virada contra o Aucas na segunda rodada. O resultado praticamente encaminha a classificação do rubro-negro à próxima fase.

Favorito, o Flamengo assumiu as rédeas da partida desde o apito inicial e pressionou o time equatoriano no campo de ataque. O time carioca teve a chave para abrir o placar quando Shola sofreu um pênalti. Contudo, Rayan Lucas desperdiçou a oportunidade cobrando a penalidade no travessão aos 38 minutos e o primeiro tempo terminou em 0 a 0.

Na volta do intervalo, os rivais saíram na frente. Em uma bobeira da zaga rubro-negra, Conforme agradeceu passe errado e correu metade do campo sozinho para fazer 1 a 0 aos 12 minutos. A resposta do Flamengo veio logo depois, com Iago acertando um chutaço dentro da área após cobrança de escanteio. Melhor na partida, a virada do Mengão veio aos 36 minutos com Wallace Yan completando cruzamento de cabeça.