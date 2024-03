Flamengo elimina Obras e está no final four da BCLA

O Flamengo segue na briga pelo seu segundo título da Champions League das Américas de basquete (BCLA). Na noite desta quinta-feira (7), no Maracanãzinho, os rubro-negros derrotaram o Obras Sanitárias, da Argentina, por 80 a 67 Com 2 a 0 na série melhor de três, o Flamengo eliminou o adversário e se garantiu no final four da BCLA.

No primeiro jogo das quartas de final, o Flamengo ganhou por 113 a 80 em Buenos Aires. Dessa forma, o Obras Sanitárias precisava da vitória para forçar o terceiro jogo do confronto. Os dois times fizeram um primeiro tempo equilibrado, com o Flamengo liderando o jogo no intervalo por 41 a 37. Mas com um terceiro quarto espetacular, os rubro-negros fizeram uma parcial de 27-17 para disparar no placar e encaminhar a classificação.

Gabriel Jaú foi o destaque do Flamengo na partida, comandando o ataque da equipe com 24 pontos. O ala/pivô Kayo também fez um bom jogo, ficando próximo do duplo-duplo: 12 pontos e oito rebotes. Já o cestinha da noite foi o ala/armador Andre Spight, do Obras, que fez 25 pontos.