Eric Jouti cai na primeira rodada do quali em Singapura

Começou o WTT Smash de Singapura, um dos principais torneios do circuito mundial de tênis de mesa. Nesta quinta-feira (7), Eric Jouti foi o primeiro brasileiro a entrara em ação no evento. Mas ele acabou eliminado na primeira rodada do qualifying. Giulia Takahashi, Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy também jogam a chave preliminar em Singapura.

Eric Jouti (133º do ranking mundial) enfrentou Jinbao Ma (108º), dos Estados Unidos, pela primeira rodada do qualifying. O brasileiro saiu em vantagem no placar, abrindo 2 a 1 no jogo, com direito a uma parcial de 11/2 no terceiro game. Mas Jinbao Ma conseguiu virar a partida e venceu Eric por 3 a 2 (9/11, 11/6, 2/11, 11/9 e 11/7), eliminando o atleta do Brasil da competição. Na manhã desta quinta-feira (7), Giulia Takahashi será a próxima brasileira a ir para a mesa no qualifying do WTT Smash de Singapura, contra a italiana Debora Vivarelli. Vitor Ishiy e Guilherme Teodoro estream na sexta-feira (8), enquanto Hugo Calderano e Bruna Takahashi já estão garantidos na chave principal. Apesar da eliminação em simples, Eric Jouti ainda irá jogar nas duplas masculinas em Singapura, ao lado de Vitor.