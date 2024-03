Em Singapura, o primeiro Grand Smash da temporada!

Qian Tianyi (n°8 ranking mundial)

Com 1400 pontos a defender por ter sido finalista no Grand Smash de Singapura-2023, Qian terá um desafio difícil pela frente. Ou seja, ela sofreu uma sequência de derrotas no ano passado e precisará de uma grande atuação agora para repetir o resultado de 2023. Caso contrário, enfrentará uma grande queda no ranking.

Comentário: Além de uma grande campanha (venceu Mima Ito entre as 32) em 2023, Qian contou com a eliminação precoce de Chen Meng na sua parte da chave. O que ela pode ter como vantagem é que as atenções estarão (mais) voltadas às mesa-tenistas da seleção principal da China, isto é: Qian pode deixar a responsabilidade nas costas das companheiras de equipe.

Truls Moregard (n°14 ranking mundial)

Moregard estava com tudo no Grand Smash de Singapura no ano passado. A sensação sueca levou o líder do ranking Fan Zhendong ao limite. Pelos seus esforços, Truls ganhou 350 pontos. Este continua como o seu melhor resultado no período do ranking. Com o vencimento dos pontos de 2023 se aproximando, qualquer resultado inferior a uma quarta-de-final verá sua posição desabar...

Comentário: Truls ganhou o título no campeonato europeu por equipes em Malmo-2023, ou seja, jogando em casa. E foi vice-campeão no Top-16 da Europa disputado em janeiro deste em Montreux, Suíça. Mas ele não tem brilhado no circuito da WTT como era se de esperar, depois de ter sido vice-campeão mundial em Houston-2021. E ainda tem testemunhado a rápida ascensão do francês Felix Lebrun no circuito.