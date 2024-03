Danielle Rauen e Marliane Santos são bronze em Lignano

Danielle Rauen e Marliane Santos conquistaram as primeiras medalhas do Brasil no Aberto Paralímpico de tênis de mesa em Lignano Sabbiadoro. Nesta quinta-feira (7), as mesatenistas chegaram até as semifinais de suas classes e terminaram conquistando o bronze. A partir desta sexta-feira (8), começam as disputas de duplas.

Atualmente em 10º lugar no ranking da classe 3, Marliane Santos começou o dia derrotando a turca Nergiz Altitas (13ª) nas quartas de final por 3 a 2 (6/11, 10/12, 11/5, 11/7 e 11/2). Em seguida, ela fez um jogo duro contra a italiana Carlotta Ragazzini (4ª), mas foi superada por 3 a 1 (11/3, 12/10, 12/14 e 11/5).

Danielle Rauen se classificou para as semifinais da classe 9 vencendo a ucraniana Iryna Shynkarova por 3 a 0 (11/5, 13/11 e 11/5). Nas semifinais, teve de enfrentar a australiana Li Na Lei, terceira colocada do ranking. A brasileira fez uma segunda parcial forte, mas acabou eliminada por 3 a 0 (11/3, 16/14 e 11/4).